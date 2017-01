Videoref geeft meer uitleg over werking: "In deze vier situaties mogen we tussenkomen"

De videoref zal pas volgend seizoen officieel zijn intrede maken, maar er wordt nu al duchtig mee geëxperimenteerd in België. Ex-veldscheidsrechter Tim Pots is één van de videorefs en gaf Sporza wat meer uitleg.

Pots beschrijft wat zijn werk zal worden. "De FIFA heeft vier situaties omschreven waarin de videoref mag tussenkomen (goal of niet, rode kaart of niet, penalty of niet of wanneer een verkeerde speler wordt aangeduid). Bij twee van de vier situaties is interpretatie mogelijk (penalty en rode kaart). Die fases zet de videoref klaar op een scherm voor de hoofdscheidsrechter, zodat hij de fase kan herbekijken", aldus Pots

Niet dat de druk minder is dan op het veld. "De verantwoordelijkheid zorgt voor druk. Daarnaast is er tijdsdruk. Een disciplinaire beslissing als een rode kaart kan vijf minuten na de fase nog bijgestuurd worden, maar bij een speltechnische fase moet de beslissing vallen voor de bal opnieuw in het spel is. Bijvoorbeeld als de scheidsrechter fluit voor een schwalbe, maar de videoref denkt toch dat het penalty is."