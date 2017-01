Zondag bereikt Timmy Simons een nieuwe indrukwekkende mijlpaal in de Ghelamco Arena

Foto: © Photonews

Timmy Simons is intussen al 40, maar de ervaren middenvelder stond gisteren tegen Waasland-Beveren nog steeds 90 minuten tussen de lijnen. Zondag kan hij tegen AA Gent een nieuwe mijlpaal bereiken: zijn 1000ste officiële match.

Timmy Simons begon zijn imposante carrière bij tweedeklasser KFC Diest (88 wedstrijden). Daarna vertrok hij naar eersteklasser Lommel, waar hij 74 speelde alvorens hij in 200 naar Club Brugge vertrok. Na zijn eerste periode bij blauw-zwart volgden buitenlandse avonturen bij het Nederlandse PSV (218 matchen) en het Duitse FC Nürnberg (110 matchen).

In 2013 keerde Simons terug naar Club Brugge. In totaal speelde hij al 415 wedstrijden voor Blauw-Zwart Samen met zijn 94 duels voor de Rode Duivels zit hij nu aan 999 officiële wedstrijden. Zondag zal hij in de Ghelamco Arena dus opnieuw een mijlpaal bereiken: de duizendste officiële wedstrijd in zijn carrière.