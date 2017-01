Veldverwarming faalt: "Wat was het leven vroeger simpel"

Foto: © Voetbalkrant.com

Vorig weekend waren er wel wat problemen met de velden in eerste klasse. Wij vroegen u of er een strafmaat moet staan op velden die er bijzonder slecht bijliggen door een falende veldverwarming. Een eendrachtige mening is er echter niet naar boven gekomen.

44 procent van de stemmers vindt dat de club wiens veldverwarming niet werkt, gestraft moet worden. 48 procent vindt het dan weer een geval van overmacht. Maar het zijn de reacties die misschien wel het interessants zijn. Wij geven u een kleine bloemlezing:

"Als een ploeg een contract heeft met een producent van veldverwarmingen moet er een clausule instaan. Bij defect zijn zij verantwoordelijk. Zo simpel is het."



"Iedereen roept om sancties tot het de eigen ploeg is die het aan de hand heeft. Het neemt niet weg dat dergelijke dure installaties toch van een alarm moeten kunnen voorzien worden? Bij een falen wordt er dan iemand verwittigd."



"Al die maatregelen... Ik begin me af te vragen hoe ze vroeger voetbal speelden... Een oranje bal op het witte veld en gaan. Zonder veldverwarming, zonder doellijntechnologie en zonder elvendertig arbiters. En de eerste op het eind van de rit was gewoon kampioen. Wat was het leven simpel!"

U reikte zelf dus een aantal oplossingen aan. Vooral het idee om zoiets te voorzien van een alarm lijkt ons wel een heel goeie oplossing.