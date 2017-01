Achtste uitsluiting met zware gevolgen zindert na bij KV Mechelen: "Sommigen hebben het nog steeds niet door"

Foto: © photonews

Voor de achtste keer in 23 matchen slikte KV Mechelen woensdagavond een rode kaart. De uitsluiting van Uros Vitas nog in het openingskwartier bracht Malinwa danig in de problemen, met een uiteindelijke nederlaag als eindresultaat.

Yannick Ferrera was na afloop niet te spreken oer de uitsluiting van de Servische verdediger. De oefenmeester van KV legde dan ook de vinger op de wonde.

"Iedereen spreekt me telkens aan over play-off 1, maar al maanden zeg ik dat we ons programma match per match moeten bekijken. Vandaag (gisteren, red.) hebben we getoond waarom."

We wisselen geniale momenten af met momenten dat het licht uitgaat - Yannick Ferrera

"We wisselen geniale momenten af met momenten dat het licht uitgaat. Als je zo onregelmatig bent, kan je niet meedoen. Op vele vlakken boeken we progressie, maar hier hebben sommigen het nog steeds niet door. Ik zal er blijven op hameren door ze beelden te laten zien. Enkel zo kunnen we lessen trekken uit onze fouten."