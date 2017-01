Ver over kleuren of emblemen heen: de hele Belgische voetbalwereld rouwt met Thomas Buffel

Foto: © photonews

Het is een menselijk drama om zo jong je vrouw en de moeder van je kinderen te verliezen. Er zijn vandaag geen kleuren of emblemen in de Belgische voetbalwereld... Iedereen rouwt mee met Thomas Buffel.

Ook wij willen familie, vrienden, kennissen,... alle sterkte toewensen in deze moeilijke periode. En we zijn niet alleen. Een golf van solidariteit stroomt over Twitter en de rest van de sociale media. Iedereen leeft mee met Thomas Buffel nadat zijn vrouw, Stephanie De Buysser, de strijd tegen kanker verloor.

We weten dat het leed er amper door verzacht wordt, maar ook u kan Thomas nog een hart onder de riem steken, want dit laat niemand onberoerd.

Dear @ThomasBuffel our thoughts are with you and with Stephanie’s family and friends. Our sincere condolences, #RSCA — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 26, 2017

Sterkte Thomas Buffel .. — Steven Defour (@StevenDefour) January 26, 2017

Veel sterkte aan @ThomasBuffel en de familie !!! — sven dhoest (@SvennD50) January 26, 2017

Veel sterkte toegewenst aan Thomas en zijn familie. Dit laat niemand onberoerd... #rip https://t.co/cQVBdRjX4o — Stefan Smet (@Stefan_gent) January 26, 2017

Stephanie, de vrouw van Thomas Buffel, is overleden. Zo'n jong mooi leven weg. Dan wordt al de rest even futiel. Veel sterkt aan de familie. — Hilde Van Malderen (@HildeVMalderen) January 26, 2017

Essevee vernam met droefheid het overlijden van de echtgenote van Thomas Buffel en betuigt z'n medeleven aan Thomas en zijn familie 😢 — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) January 26, 2017

Namens de Anderlecht-supporters wensen we @ThomasBuffel en familie veel sterkte bij het verlies van Stephanie.#topvoetballertopmens — Anderlecht-online.be (@rsca_online_nl) January 26, 2017

@sporza #KVKORTRIJK rouwt mee met #THOMASBUFFEL zijn kinderen zijn familie. Een ondraaglijk verlies. Sterkte Thomas. — joseph allijns (@josephallijns) January 26, 2017

KVO betuigt z'n medeleven @ThomasBuffel nav overlijden van z'n vrouw Stephanie. Sterkte aan alle nabestaanden in deze moeilijke tijden. #sad — KV Oostende (@kvoostende) January 26, 2017

De hele blauw-zwarte familie wil zijn steun en medeleven betuigen aan Thomas en zijn familie. Verdriet kent geen kleur. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 26, 2017

@KRCGenkofficial Heel veel sterkte toegewenst voor jullie kapitein, zijn familie en vrienden! — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) January 26, 2017

Veel sterkte @ThomasBuffel. De hele Buffalofamilie wenst jou en je familie alle sterkte toe in deze moeilijke tijden https://t.co/bbbgh77WiE pic.twitter.com/dHc5VDeNJ1 — KAA Gent (@KAAGent) January 26, 2017

Ons oprechte medeleven aan @ThomasBuffel en familie in deze moeilijke periode. Veel sterkte. — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) January 26, 2017