Voetbal trekt zich ook in buitenland op gang met interessante bekermatchen

Foto: © photonews

Niet alleen in België trekt het voetbal zich opnieuw op gang, ook in het buitenland gaat dat ten volle gebeuren. En diverse Flames komen daarbij in actie.

Het weekend dat er zit aan te komen is er eentje van heel erg veel bekervoetbal. Zo komen in Frankrijk zowel Montpellier (Cayman) als de Flames van Lille in actie in de 1/16e finales.

Beide teams spelen thuis op zondag. Lille doet dat tegen Juvisy, terwijl Montpellier uitkomt tegen Toulouse. Montpellier schakelde in de vorige ronde al Marseille (Yüceil) uit.

In Nederland zitten Ajax en Twente al in de 1/8e finales. De Ajacieden trekken met Davina Philtjens naar Saestum op zaterdag, Twente met Lenie Onzia naar Ter Leede.