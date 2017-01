Bij Essevee zijn ze helemaal weg van Denemarken: 'Vierde en vijfde Deen op komst'

Zulte Waregem heeft wat met Denemarken. Er lopen intussen al drie Denen rond aan de Gaverbeek en Essevee wil er daar graag nog twee aan toevoegen.

De Deense rechterflankspeler Jakob Ankersen (foto) wordt al een tijdje aan Zulte Waregem gelinkt. De deal tussen zijn club Göteborg en Essevee is zo goed als rond, maar de 26-jarige winger lijkt zelf nog te twijfelen. Ankersen heeft nog vijf dagen om de transfer tijdig in orde te brengen.

En volgende zomer zou er al een nieuwe Deen klaarstaan. Francky Dury heeft immers ook zijn oog laten vallen op de 26-jarige Mads Fenger. Het contract van de centrale verdediger van Randers FC loopt af in juni, waardoor Essevee hem gratis kan wegplukken in Denemarken. Fenger is een voormalig Deens jeugdinternational. Met Henrik Dalsgaard, Lukas Lerager en Brian Hamalainen zitten er vandaag al drie Denen in de A-kern van Zulte Waregem.