Wangedrag kost Arsène Wenger vier wedstrijd schorsing en een stevige boete

Foto: © Photonews

Arsène Wenger zal de komende wedstrijden niet in de dugout van Arsenal zitten. De Franse coach is vier matchen geschorst na een incident met de vierde official tijdens de wedstrijd tegen Burnley.

De ervaren Arsenal-coach moet voor 'wangedrag' vier wedstrijden brommen. Wenger werd zondag in de tumultueuze slotfase van de thuiswedstrijd tegen Burnley (2-1 winst na twee strafschoppen in blessuretijd) door arbiter Jon Moss naar de tribunes gestuurd omdat de coach zijn emoties niet de baas was.

Na de wedstrijd zou hij in de spelerstunnel nog een duw aan vierde assistent Anthony Taylor hebben gegeven. Wenger heeft naast de schorsing ook een boete van ruim 29.000 euro gekregen. Door de schorsing mist Wenger de FA Cup-wedstrijd tegen Southampton. Verder mag hij ook in de Premier League-duels met Watford, Chelsea en Hull City niet langs de lijn staan.