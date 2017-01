Verstraete voelt zich gesterkt na zijn debuut: "De juiste keuze, zeker als ik zie hoe het Kortrijk vergaat"

Birger Verstraete maakte in zijn eerste wedstrijd voor AA Gent op bezoek bij Lokeren een degelijke beurt. De middenvelder kijkt uiteraard ook uit naar de clash tegen zijn voormalige liefde, Club Brugge, van zondag.

"Ik denk dat ik wel degelijk speelde, alleen jammer dat we drie punten niet konden pakken", aldus Verstraete na zijn eerste minuten bij Gent. "Het kon echt alle kanten uit, onze doelman deed een paar fantastische reddingen."

Ik krijg hier de kans om te werken met één van de beste,

Stress probeerde hij te vermijden. "Ik probeerde er niet teveel over na te denken. Het is natuurlijk leuk om in een ploeg te spelen die 64% balbezit heeft, dat is makkelijker voetballen. Ik voelde me goed en ben al bij al tevreden. Het was de juiste beslissing, zeker als ik zie hoe het Kortrijk nu vergaat."

"Het was de kans om te werken met één van de beste, zoniet dé beste, trainers in België." Zondag wacht de derby tegen Club Brugge, 'zijn' Club Brugge. "Superspeciale wedstrijd voor mij natuurlijk. Het zou leuk zijn als ik mag spelen."