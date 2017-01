Boegbeeld geeft Manchester United raad: "Ga vol voor Bale én Griezmann"

Tegenwoordig zijn het nog rivalen van elkaar, maar wie weet spelen Gareth Bale (Real Madrid) en Antoine Griezmann (Atlético Madrid) op een dag voor dezelfde club. Volgens Rio Ferdinand moet zijn ex-club Manchester United namelijk vol voor het tweetal gaan.

“Manchester United heeft geld. Moest ik van hen zijn, ik zou Bale én Griezmann gaan halen. Het zijn beiden geweldige spelers, maar je kan ze niet met elkaar vergelijken. Het zijn twee verschillende types”, zegt de gewezen verdediger in een gesprek met Squawka.

The Red Devils hebben de naam van Bale al lange tijd op hun verlanglijstje staan. Tot nu toe bleek hij onhaalbaar. “Gareth kan op eender welke aanvallende positie uit de voeten. Hij kan zowel vanop rechts, links als centraal het verschil maken.”

Te vroeg voor Griezmann?

“Griezmann is in mijn ogen dan weer een échte nummer 9. Maar misschien is het te vroeg om hem nu al naar Old Trafford te halen. Zlatan Ibrahimovic trapt de ballen er toch ook vlotjes in, hé. Maar als Griezmann en Bale beschikbaar zijn, moet Manchester United vol voor hen gaan”, besluit Ferdinand.