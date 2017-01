'Chinese investeerders van Inter willen Belgische eersteklasser overnemen'

Foto: © Photonews

Is er binnenkort een Belgische eersteklasser in Chinese handen? Het is goed mogelijk. Volgens de laatste berichten speelt Suning Group, het bedrijf achter de Italiaanse ploeg Internazionale, met de gedachte om Moeskroen over te nemen.

Het was de Gazzetta dello Sport die met het nieuws op de proppen kwam. Volgens de toonaangevende Italiaanse krant wil Suning Group zich verder integreren in het voetbal. Nadat het de drijvende kracht achter Inter is, zou het nu ook Moeskroen willen overnemen.

Volgens Het Laatste Nieuws ziet Suning Group in Moeskroen een goedkope opportuniteit. Het bedrijf wil een bedrag tussen 8 en 9 miljoen euro op tafel leggen en de gesprekken tussen beide partijen zouden goed evolueren. Volgens de krant zou Suning Group in de eerste plaats Chinese spelers bij Moeskroen willen stallen. Wordt vervolgd…