Van Daknam naar Breda, Dessers is topschutter bij NAC: "Ik had nood aan een nieuwe club, hier speel ik bevrijd en kan ik mijn ding doen"

Foto: NAC Breda

De Nederlandse Jupiler League bulkt ook dit seizoen van het Belgische talent. Een van onze landgenoten die zijn geluk ging beproeven bij onze Noorderburen, is Cyriel Dessers. Dessers doet het prima in de Jupiler League en is zelfs topschutter bij NAC Breda.

“In Nederland voetballen is hélemaal anders dan in België. Het grootste verschil tussen beide landen, is dat in Nederland veel vaker en veel sneller met jeugd wordt gewerkt", zegt Dessers in een gesprek met ​Voetbalkrant.com. "De gemiddelde leeftijd is hier soms 21 jaar. Dat zegt alles, hé. Vorig jaar bij Lokeren was ik vaak de jongste in de selectie, nu is dat anders.”

Carpoolen met de Belgen

“Bij NAC spelen in totaal zeven Belgen. Dat kwam mijn integratie vanzelfsprekend ten goede. Nederlanders zijn dan weer heel open, sociaal en direct. Bovendien spreekt zo goed als iedereen dezelfde taal. Ook dat is een verschil met België, want daar heb je veel meer buitenlanders.”

En naar de training rijden, doe Dessers samen met enkele andere Belgen. “Ik ben verhuisd naar Antwerpen, omdat we met NAC in Zundert trainen. Dat ligt net over de grens, op zo’n 25 minuten van waar ik nu woon. Ideaal, want ik rijd samen met drie andere Belgen – Jorn Brondeel, Olivier Rommens en Charni Ekangamene – naar de club. Dat is vanzelfsprekend plezant.”

"Men zegt soms dat ze in Nederland niet kunnen verdedigen, maar dat klopt niet" - Cyriel Dessers

Op voetbaltechnisch vlak ziet Dessers dan weer weinig verschillen tussen de Jupiler League en de Jupiler Pro League. “Men zegt soms dat ze in Nederland niet kunnen verdedigen of dat er veel meer ruimte is, maar dat klopt niet. Hier is dat alleszins niet het geval.”

“Op de flanken komen spelers misschien wel vaker in een één-tegen-éénsituatie, maar in het centrum bots ik toch vaak tegen twee sterke centrale verdedigers. Op dat vlak is het in België net hetzelfde. In de Eredivisie is dat misschien anders, maar bij ons hebben de ploegen toch meer oog voor organisatie en verdedigen.”

Deze knal met zijn linker bezorgde @cyrieldessers zijn twaalfde seizoenstreffer en NAC een 1-0 voorsprong tegen Achilles '29. #NACpraat pic.twitter.com/AL8Rv29HPi — NAC Breda (@NACnl) 21 januari 2017

Te weinig kansen bij Lokeren

Dat Dessers talent heeft, was ook bij Lokeren al duidelijk. Een jonge gast met een neus voor doelpunten, maar toch lukte het niet op Daknam… “Het is moeilijk om één reden aan te duiden waarom het niet lukte. Een samenloop van omstandigheden, zeker?”

"Ja, misschien had ik wel nood aan een nieuwe club" - Cyriel Dessers

“Ik had gehoopt om na mijn goede prestaties in play-off 2 in het seizoen 2014-2015 het seizoen erop meer kansen te krijgen. Ik hield echt een goed gevoel aan die play-offs over. Maar er kwamen nieuwe spitsen, de resultaten waren slecht en dus greep de coach (eerst Bob Peeters, later Georges Leekens, nvdr.) naar meer ervaren spelers en daarbovenop was ik ook een periode niet goed genoeg op training.”

Slotsom: Dessers had nood aan verse lucht. “Ja, misschien had ik wel nood aan een nieuwe club. Vanaf nul beginnen. Dat kon bij NAC Breda. Sinds ik hier ben, speel ik bevrijd en kan ik mijn ding doen.”

"Eredivisie of Jupiler Pro League? Niet bezig met volgende stap in mijn carrière" - Cyriel Dessers

​Dessers is nog steeds maar 22 en zit dit seizoen al aan twaalf doelpunten en negen assists in twintig wedstrijden. Een spits die vlot tot scoren komt en nog een behoorlijk grote progressiemarge heeft, daar zijn heel wat clubs naar op zoek. Maar Dessers zou Dessers niet zijn, als hij niet rustig zou blijven onder de aandacht.

De Eredivisie of een terugkeer naar de Jupiler Pro League, daar is hij momenteel niet mee bezig. “Ik ben nog niet bezig met de volgende stap in mijn carrière. Wat ik wel kan zeggen, is dat voetballen in Nederland me echt wel bevalt. Het is heel fijn bij NAC en ik amuseer me rot.”