De pronostiek van... Guy Dufour: "Straf Club Brugge wint in Standard én Gent, ook Anderlecht zet zijn goede flow verder"

Foto: © photonews

Net als vorig seizoen pakt Voetbalkrant.com uit met een pronostiek van de speeldag. Elke week neemt een smaakmaker van de Jupiler Pro League het op tegen onze redactie met maar één doel: beter doen dan de 6 op 8 die Laszlo Köteles vorig seizoen neerzette. Vandaag: Guy Dufour.

De Limburger trekt zondagavond met Eupen naar Moeskroen. "Als we daar de drie punten pakken, bedraagt de voorsprong 9 punten. Moest het in de resterende zeven matchen dan nog fout lopen, kunnen we er beter mee stoppen." (lacht)

Eerder op de dag zijn natuurlijk alle ogen gericht op AA Gent tegen Club Brugge en Anderlecht versus Standard. "Club zou zomaar kunnen winnen in Gent", gelooft Dufour. "Gent is niet meer zo overtuigend en Club presteerde héél sterk op Standard. Als ze ook in de Ghelamco Arena winnen, zetten ze echt wel iets straf neer."

"Anderlecht zit in een flow. Met het trio Dendoncker, Tielemans en Trebel loopt er veel kwaliteit rond op het middenveld. Ik zie ze dus wel winnen", aldus Dufour over de andere kraker.

Guy Dufour versus Voetbalkrant.com

Speeldag 24 Guy Dufour Voetbalkrant.com Charleroi - Zulte Waregem X X KV Kortrijk - Sporting Lokeren 1 X W-Beveren - Westerlo X 1 STVV - KV Oostende 1 1 KV Mechelen - KRC Genk 2 2 AA Gent - Club Brugge 2 1 Anderlecht - Standard 1 1 Moeskroen - Eupen 2 X

Klassement

Thomas Foket, Birger Verstraete en Michiel Jonckheere 6/8

Siebe Blondelle en Siebe Schrijvers 5/8

Mats Rits*, Brecht Dejaegere, Zinho Gano, Pieter Gerkens, Timothy Derijck, Stef Peeters, David Hubert, Laurens Paulussen en ​Killian Overmeire 4/8

Nicolas Rommens, Leandro Trossard, Tom De Sutter en Hendrik Van Crombrugge 3/8

Olivier Myny**, Maxime Annys 2/8

* Mats Rits voorspelde op speeldag 17 een zege van Standard op het veld van Charleroi. Die wedstrijd werd gestaakt bij een voorsprong van Standard en in afwachting van het definitieve resultaat krijgt Rits 1 punt voor die wedstrijd.

** Olivier Myny voorspelde op speeldag 18 een zege van Waasland-Beveren tegen KRC Genk. Die wedstrijd werd uitgesteld naar een later tijdstip.