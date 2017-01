OFFICIEEL: Milan Jovanovic helpt KV Kortrijk aan vervanger voor Gigot

KV Kortrijk zag vandaag verdediger Samuel Gigot naar AA Gent vertrekken, maar de Kerels hebben al een vervanger aangetrokken. De Serviër Vladimir Kovacevic wordt overgenomen van Vojvodina.

KV Kortrijk heeft dus niet lang moeten zoeken naar een vervanger voor Gigot. De 'VeeKaa' stelde vandaag al de 24-jarige Vladimir Kovacevic voor. De centrale verdediger komt over van het Servische Vojvodina en krijgt bij Kortrijk rugnummer 5.

Kovacevic speelde dit seizoen zestien competitieduels in de Servische competitie en wist daarin twee keer te scoren. Opvallende aanwezige in het Guldensporenstadion was Milan Jovanovic. De Servische ex-speler van o.a. Standard, Anderlecht en Liverpool is de makelaar van Kovacevic en regelde de overstap naar Kortrijk.