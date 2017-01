OHL kan opnieuw niet winnen en lijdt een pijnlijke nederlaag tegen Lierse

De trainerswissel heeft voorlopig nog niet voor een gunstig effect gezorgd bij Oud-Heverlee Leuven. De ploeg van Dennis van Wijk werd tien minuten voor de rust al uitgeteld door een efficiënt Lierse. Kostovski zorgde nog voor hoop, maar de aansluitingstreffer van Casagolda kwam te laat.

De Leuvense supporters waren niet tevreden. De laatste zege van hun ploeg dateerde van begin december op het veld van Tubeke, een week daarvoor werd er voor het laatst thuis gewonnen tegen Cercle Brugge. Een trainerswissel – met Dennis van Wijk als nieuwbakken coach – moest voor de kentering zorgen.

Lierse opent de score

Beide ploegen begonnen snedig, maar het was Lierse dat pas na tien minuten voor het eerst kon dreigen met een kopbal van De Belder. OHL kon daar maar weinig tegenover zetten, behalve een vrije trap van huurling Nikola Storm. Op het kwartier viel dan toch het openingsdoelpunt, aan de bezoekende kant.

Een kort genomen hoekschop kwam na een heerlijke controle van Frans opnieuw voor doel. Buysens stond op de juiste plek en kon de bal eenvoudig voorbij Henkinet werken, 0-1 voor Lierse. Leuven moest vanaf dan het spel ondergaan. Storm dreigde af en toe, maar daar bleef het bij.

Match voor de pauze gespeeld

Tien minuten voor de koffiepauze was OHL plots helemaal uitgeteld. Na een snelle tegenaanval botste Masika eerst nog op Henkinet, maar De Belder kon in de rebound zijn 18e van het seizoen maken. Nauwelijks enkele minuten later zette Masika zelf met een goed geplaatst schot de 0-3 op het bord. Henkinet had geen verhaal.

De thuisploeg was enkel gevaarlijk via een afstandsschot van Houdret. Lierse mocht met een 0-3 voorsprong gaan rusten. Van Wijk had zich zijn eerste thuismatch wellicht anders voorgesteld. Tijdens de rust greep de Nederlander in met een dubbele wissel. De rechterflank met Tabekou en D’Ulivo moest plaats ruimen voor Loemba en Casagolda.

Loemba doet het

OHL kon na de pauze opnieuw dreigen via Houdret, maar met een knappe parade hield Vanhamel zijn netten schoon. Leuven bleef proberen, maar het was Benson die bijna voor de 0-4 zorgde. Maar de 1-3 kwam er dan toch. Prima combinatie van Kostovski en Storm, invaller Loemba hoefde maar binnen te tikken.

De hoop op de Leuvense tribunes groeide, maar Lierse kwam opnieuw beter in de match. Storm probeerde het nog eens, maar zijn poging ging voorlangs. Een kwartier voor tijd tikte Kostovski de aansluitingstreffer voorbij Vanhamel, maar ondanks veel protest ging dat feestje niet door wegens buitenspel.

Twee afgekeurde goals

Aan de overkant moest Henkinet de 1-4 uit zijn netten halen. Alen liet het doelpunt eerst doorgaan, maar na lang overleg corrigeerde de hoofdscheidsrechter (overigens terecht) zijn assistent die de vlag de lucht in stak. Met nog een kleine tien minuten te spelen, moest OHL komen, maar Lierse kwam nog nauwelijks in gevaar.

Kostovski moest twee minuten voor tijd scoren na prima voorbereidend werk van een sterk spelende Storm. Maar de Macedoniër zag Vanhamel zijn poging pareren. OHL benutte nog een penalty via Casagolda, maar daar bleef het bij. Van Wijk kon zo ook zijn tweede match als T1 van OHL niet winnen en start met een matige 0 op 6 aan den Dreef.