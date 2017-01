Dit is ons team van de (mid)week!

Koning voetbal is weer helemaal terug. De voorbije dagen werden we zelfs meteen op een midweekspeeldag getrakteerd. Ook deze keer stelde onze redactie een Team van de Week op.

In doel opteren we voor Lovre Kalinic. De nieuwe doelman verraste vriend en vijand met een beresterke prestatie tegen Sporting Lokeren. De wedstrijd eindigde zoals die begon en dat veel te maken met het optreden van Kalinic, die de ballen wel naar zich toe leek te zuigen.

Kalinic wordt in ons team gesteund door een driemansverdediging: Thibault De Smet, Stergos Marinos en Yoan Severin. De Smet speelde erg sterk tot aan zijn (heel lichte) rode kaart, terwijl Marinos en Severin hun ploeg met een puike verdedigende prestatie aan puntengewin hielpen.

Vormer, Lazare en - natuurlijk - Tielemans

Op het middenveld was het vechten geblazen voor een plaats. Vormer, Tielemans en Lazare waren outstanding bij hun team. Vormer was nog maar eens de drijvende kracht achter Club Brugge, Lazare scoorde en Tielemans scoorde én liet scoren. Op de flanken kiezen we voor Schrijvers en Izquierdo, beiden goed voor een goal en heel wat dreigende acties.

Tot slot: voorin nog twee hardwerkende spitsen. Sylla is al zowat het hele seizoen aardig op dreef, Vetokele komt er na een mislukte passage bij Zulte Waregem helemaal door bij STVV.

Het volledige team: