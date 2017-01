Van Meir kritisch na zege bij OHL: "Laat dit ook een lesje zijn"

Lierse boekte vrijdagavond een belangrijke uitzege op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Zo nemen de 'Pallieters' de leiding (voorlopig) opnieuw over van Roeselare. Toch zag Eric Van Meir achteraf minpuntjes.

Lierse stond tien minuten voor de pauze al op een geruststellende 0-3 voorsprong. De match leek gespeeld, maar de thuisploeg knokte zich toch nog in de match. Daar was Van Meir niet blij mee. "We zijn inderdaad met wat gemakzucht uit de kleedkamer gekomen", zei de Lierse-coach na de match.

"We waren nochtans verdiend op voorsprong gekomen in de eerste helft. We zijn heel efficiënt omgesprongen met onze kansen. Na de rust waren we nonchalant en we mochten OHL niet opnieuw in de match laten komen."

Niet scherp in de duels

"Maar laat dit ook een lesje zijn. We hebben onze taken verwaarloosd. We waren niet scherp in de duels en moeten onze mentaliteit aanpassen in sommige wedstrijden", aldus de bezoekende trainer. "Maar we hebben de drie punten beet en leggen de druk opnieuw bij Roeselare."