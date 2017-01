Genk realiseert waar elke club van droomt: "Dit doen niet veel ploegen ons na!"

Foto: © photonews

De supporters van KRC Genk kirden dinsdagavond van plezier. En dat niet enkel omdat hun team met ruime cijfers won tegen Kortrijk en opnieuw meestrijdt voor play-off 1.

Er was nog een andere reden waarom de supporters bijzonder blij en trots waren op hun club. Bij Genk stonden tegen dinsdagavond maar liefst 5 spelers uit de eigen jeugdopleiding op het veld. Een voorbeeld voor andere clubs en reken maar dat de 5 jongeren hier ook fier op zijn.

Doelman Jackers, Castagne, Schrijvers, Heynen en Trossard stonden samen tussen de lijnen. "Dit toont toch wel de mentaliteit, de denkwijze van de club. Het laat zien welk weg Dimitri De Condé op wil gaan", reageert Timothy Castagne tegenover Voetbalkrant.

Jongeren Trossard en Schrijvers vieren een doelpunt

"Dit is het bewijs dat je niet altijd spelers uit andere landen nodig hebt. We nemen de waarden uit onze jeugdopleiding mee naar het eerste elftal, zoals een goede mentaliteit tonen, veel inzet en werken voor elkaar", aldus Castagne.

Je hebt niet altijd spelers uit andere landen nodig - Timothy Castagne

Uitblinker Siebe Schrijvers treedt Castagne bij. "Dit is de filosofie van Genk. Het is mooi voor de supporters en hier mogen we als club trots op zijn. Dit doen niet veel teams ons na."

Nordin Jackers mocht al snel invallen door de blessure van Bizot en zal ook zaterdag in Mechelen aantreden. "Dat er zoveel spelers uit de eigen jeugd op het veld staan, geeft wel een prettig gevoel", bevestigde ook hij.