Van Holsbeeck zoekt nog naar oplossingen voor twee pionnen: "We doen het alleen als het voordelig is voor iedereen"

Foto: © photonews

RSC Anderlecht heeft zijn huiswerk voor de wintermercato zo goed als af. René Weiler heeft zijn inkomende transfers die hij wilde, voor twee overbodige jongens zoekt Herman Van Holsbeeck nog naar een oplossing.

Diego Capel beseft dat hij weinig aan spelen toekomt bij paars-wit en mikt op een vertrek. "We doen het alleen als het voordelig is voor iedereen", liet Van Holsbeeck vrijdag verstaan. "Het zal waarschijnlijk een verhuur aan een Spaanse ploeg worden, maar we hebben nog geen akkoord."

Ook voor Stephane Badji bekijkt de Anderlecht-manager de opties. De Senegalese middenvelder is na de komst van Adrien Trebel op overschot. "Ik probeer hem te verkopen voor zoveel mogelijk, maar een verhuur kan natuurlijk ook. Het is niet makkelijk om hem in deze fase van het seizoen te verkopen."