Het is vijf voor twaalf voor Obbi Oulare: daarom is de Eredivisie een reddingsmiddel

Foto: © Photonews

Obbi Oulare (21) kon de afgelopen maanden geen potten breken bij Zulte Waregem. De Belgische belofteninternational kiest nu voor een andere weg met een uitleenbeurt aan Willem II. Maar zal de ex-aanvaller van Club Brugge wél gedijen in de Eredivisie?

Francky Dury had er in de zomer het volste vertrouwen in dat hij van Oulare weer de spits kon maken die blauw-zwart in de zomer van 2015 8 miljoen euro opleverde. Een half seizoen later bleek die uitdaging, mede door een gebrek aan trainingsijver, te hoog gegrepen.

Nadat Oulare ook vorig jaar al nauwelijks speelde bij Watford, is de situatie stilaan precair. De keuze voor de Eredivisie is in de gegeven omstandigheden wel de beste.

Beter voor aanvallers

Tal van Belgische beloften die in de Jupiler Pro League niet meteen hun draai vonden, gingen met succes bij onze noorderburen voetballen. Daarbij valt op dat vooral aanvallers, Limbombe was het beste voorbeeld, er veel beter tot hun recht komen.

In de Jupiler Pro League gaat het er ook een pak feller aan toe dan in de Eredivisie. Oulare mag dan wel een kolos van 1m96 zijn, het fysieke spel was nefast voor zijn blessuregevoeligheid. Eindelijk eens een halfjaar verlost zijn van kwetsuren en wekelijks minuten maken, daar heeft het blauw-zwarte jeugdproduct nu meer dan ooit nood aan.