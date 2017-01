In doel tegen zus, met inzet plaats in halve finale Beker: "Nog geen berichtjes gehad"

Foto: © Famkes Merkem

In de Beker van België staan we voor de kwartfinales zaterdag. Merkem neemt het daarin op tegen Zulte Waregem, waardoor we zeker 1 ploeg uit eerste nationale bij de laatste vier zien.

Voor Limke Meersschaert wordt het een bijzonder duel. De doelvrouw van Merkem heeft een verleden bij Zulte Waregem én haar zus staat zaterdag aan de overkant in doel.

"Maar er wordt thuis weinig over gesproken. Ook omdat mijn zus op andere dagen dan mij traint, dus heel veel heb ik haar deze week nog niet gezien. Berichtjes heb ik nog niet gehad van ex-ploeggenotes, maar voor mij is het natuurlijk wel een belangrijk en speciaal duel", aldus Meersschaert tegen Voetbalkrant.com.

Halve finale tegen Gent zou mooie beloning zijn voor ons seizoen

"We hebben in december al tegen elkaar gespeeld. Toen hebben we verloren met 0-1 (doelpunt op strafschop), in een wedstrijd die eigenlijk niet meer verdiende dan 0-0. Revanche? We hopen in ieder geval door te gaan, want een halve finale tegen Gent zou een mooie beloning zijn voor ons seizoen tot nu toe."

Merkem en Zulte Waregem kruisen de degens om 15 uur op zaterdag. De winnaar speelt daarna thuis in de halve finales tegen Gent of Egem. "We zouden er uiteraard niet rouwig om zijn als we tegen Egem uitkomen, want in aanmerking komen voor een bekerfinale is iets uniek. Maar we kunnen pas aan de halve finales denken als we eerst doorgaan in de kwartfinale, dus moet daar de focus nu op liggen."