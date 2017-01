Stuivenberg wil 9 op 9 pakken met Genk: "Heb gehoord dat een verplaatsing naar Mechelen niet makkelijk is"

Albert Stuivenberg heeft zijn start in België niet gemist. Na de sterke prestatie in de bekerwedstrijd in Oostende pakte hij met KRC Genk 6 op 6 na de winterstop. Tegen KV Mechelen wil hij daar graag 9 op 9 van maken.

"Ik heb al gehoord dat KV Mechelen uit geen gemakkelijke verplaatsing is", opent Albert Stuivenberg op de persconferentie. "Daar kan ik mij ook iets bij voorstellen. Het doet een beetje Engels aan. Goede sfeer, supporters dicht op het veld die ook de wedstrijd echt kunnen beïnvloeden.

"Maar het is niet zo dat ze thuis nog niet verloren hebben. Er liggen dus wel mogelijkheden. Na de winst op het veld van Eupen willen wij bevestigen. Mechelen is een directe concurrent voor play-off 1. Dat beseffen wij maar al te goed", aldus de Genkse coach.

In gedachten zijn we bij Thomas en zijn familie.

Stuivenberg had het ook even over het overlijden van de echtgenote van Thomas Buffel. "Wij staan met de hele club, met de staf en met de volledige groep achter onze kapitein in deze moeiijke tijden. De jongens zijn allemaal zwaar aangeslagen. Het voetbal is voor hen in deze omstandigheden, hoe raar het ook moge klinken, een afleiding. Dat betekent niet dat wij niet in gedachten bij Thomas en zijn familie zijn."