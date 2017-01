Langdurige blessure en dus meteen einde verhaal bij Genk voor Bizot?

Foto: © photonews

Pech voor Marco Bizot. De doelman van KRC Genk viel in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk geblesseerd uit en heeft de ligamenten van zijn linkerenkel afgescheurd. De Nederlander staat wellicht drie maanden langs de kant en mogelijk heeft hij zijn laatste match in het shirt van Genk al gespeeld.

Volgens Het Laatste Nieuws is men bij Genk namelijk niet van plan om het aflopende contract van Bizot te verlengen. Na afloop van dit seizoen loopt het de overeenkomst van de Nederlander af en wellicht is het dus einde verhaal in de Luminus Arena.

De Limburgers speuren dezer dagen dan ook naar een nieuwe doelman, want met de jonkies Nordin Jackers (19) en Gaetan Coucke (18) blijven er slechts twee keepers over, terwijl Laszlo Köteles op huurbasis bij Waasland-Beveren aan de slag is.