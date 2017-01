De Bock is terug van weggeweest: "Geen schrik om mijn plaats te verliezen"

Foto: © Photonews

Laurens De Bock is terug van weggeweest. De verdediger lag een tijdje in de lappenmand met een ontsteking aan de knie, maar is nu (zo goed als) opnieuw de oude. Gedurende zijn afwezigheid stonden enkele andere spelers op, maar schrik om zijn plaats te verliezen, heeft De Bock niet.

De Bock sukkelde met een onsteking aan de patellapees, een venijnige blessure. “Ik ben van de pijn verlost. Het kan zijn dat ik de komende tijd nog af en toe wat moet rusten, maar oké”, aldus de verdediger.

Als Preud’homme de komende wedstrijd vaker voor een systeem met drie verdedigers kiest, dreigt De Bock naast de ploeg te vallen. Al maakt hij zich niet druk. “Ik weet niet of ik dan naast de ploeg zal vallen. Ik heb alleszins geen schrik om mijn plaats te verliezen. Bovendien denk ik niet dat we altijd met drie verdedigers zullen spelen. We zullen nog vaak genoeg in een 4-3-3 spelen.”

“Iedereen weet dat Michel (Preud’homme, nvdr.) graat roteert. Iedere speler in onze groep schikt zich daar naar. Bovendien weet ook iedere speler dat hij kansen zal krijgen”, besluit De Bock.