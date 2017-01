Droomscenario in de maak voor de Genk-fans? 'Kans bestaat dat Bailey toch in België blijft'

Foto: © photonews

De nakende transfer van Leon Bailey beheert al dagen de Belgische voetbalactualiteit. De overgang naar Bayer Leverkusen is in de maak, maar voor de Genk-fans hoeft er niet perse meteen iets te veranderen.

Zo bestaat de kans dat Bailey het seizoen gewoon volmaakt bij Genk, meldt Het Nieuwsblad. Dat zou voor de Limburgers die nog volop meestrijden om PO1-voetbal, de Croky Cup en de Europa League natuurlijk een gouden zaak zijn.

Voorlopig is het wachten op de laatste details over de toptransfer van de Jamaicaanse snelduivel naar Bayer Leverkusen. Vrijdag werd de winger alvast gespot bij de Duitse topclub toen hij er zijn medische tests ging afleggen. ook coach Roger Schmidt lichtte al een tipje van de sluier op over de nakende deal. (Lees er HIER meer over)