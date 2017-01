OFFICIEEL: AA Gent heeft zijn zevende (!) wintertransfer te pakken

Foto: © photonews

AA Gent is niet te houden op de transfermarkt en stelde deze winter al tal van nieuwkomers voor. Aan het reeds bekende lijstje is nu een zevende naam toegevoegd.

De Buffalo's maakten vrijdagnamiddag immers de transfer van Samuel Gigot officieel bekend. De 23-jarige verdediger komt over van KV Kortrijk en tekende bij Gent een contract voor 4,5 seizoenen. De deal die donderdagavond in de lucht hing, is zo een feit.

Gigot streek in 2015 vanuit zijn thuisland Frankrijk neer in Kortrijk. Bij de Kerels kwam hij over twee seizoenen verspreid 52 keer in actie. In al die duels scoorde de achterhoedespeler twee keer en deelde hij ook drie assists uit.