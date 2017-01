Oplossing in de maak: 'Drie clubs willen Badji en Diego Capel uit lijden verlossen bij Anderlecht'

Foto: © photonews

RSC Anderlecht versterkte zich deze maand al met enkele nieuwe spelers, maar ook langs uitgaande zijde wordt nog aan enkele dossiers gewerkt. Zo staan Diego Capel en Stéphane Badji dicht bij een vertrek.

Het was woensdagavond best opmerkelijk: op de bank van Anderlecht was slecht plaats voor zes wisselspelers. De jonkies vielen uit de boot, maar ook Diego Capel zat niet in de definitieve wedstrijdselectie.

De Spanjaard wil liever vandaag dan morgen vertrekken uit het Constant Vanden Stockstadion en er wordt dan ook naar een oplossing gezocht. Zijn entourage bood Capel aan bij zowat iedere club uit de rechterkolom van La Liga. Mét resultaat, want Espanyol en Granada zien wel wat in de winger. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Badji

Bij die laatste club kan ook Stéphane Badji terecht. De Senegalese middenvelder is aangeboden bij Granada, maar kan ook naar het Franse Angers.