Overzicht buitenland: Schalke doet slechte zaak, Marseille pakt deugddoende zege, Leicester sleept replay uit de brand

Schalke 04 heeft een slechte zaak gedaan in de strijd om de Europese tickets. In Frankrijk boekte Marseille een broodnodige zege tegen Montpellier. Engels kampioen Leicester City heeft bij Derby op de valreep een replay afgedwongen.

Bundesliga

Schalke 04 ontving het verrassend sterke Eintracht Frankfurt in de eerste wedstrijd van de 18de speeldag in de Bundesliga. De Königsblauen hadden 2017 goed ingezet met een 1-0 overwinning tegen Ingolstadt, maar gingen in hun tweede wedstrijd van het jaar al de boot in. Frankfurt kwam in de Veltins Arena met 0-1 winnen en zet z'n Europese ambities zo kracht bij. Het springt over Hoffenheim, Dortmund en Hertha naar de derde plaats. Schalke blijft tiende.

Ligue 1

In de Franse hoogste klasse heeft Marseille een gemakkelijke thuiszege geboekt tegen Montpellier. Na een 0 op 6 tegen Lyon en Monaco waren de drie punten meer dan welgekomen in Marseille. Bafetimbi Gomis nam drie goals voor zijn rekening in de 5-1 zege. Marseille springt daardoor naar de vijfde plaats.

La Liga & Eredivisie

In de Primera Division heeft hekkensluiter Osasuna op eigen veld een puntje gesprokkeld tegen Malaga. Goran Causic liet de thuisaanhang een kwartier voor tijd even dromen van een tweede zege van het seizoen, maar Ignacio Camacho maakte nog gelijk. Osasuna blijft daardoor gedeeld laatste. Malaga staat dertiende.

Willem II heeft in de Eredivisie drie belangrijke punten gepakt tegen Sparta Rotterdam. Thom Haye bezorgde de club uit Arnhem in de blessuretijd de volle buit (3-2) waardoor zijn ploeg nu al vijf punten boven de degradatieplaatsen staat. Sparta blijft maar één puntje boven de gevarenzone hangen.

FA Cup

In de Engelse bekercompetitie heeft Leicester City op de valreep een replay uit de brand gesleept tegen tweedeklasser Derby County. Kapitein Wes Morgan bracht drie minuten voor tijd de bordjes in evenwicht (2-2). The Foxes mogen zich zo alsnog opmaken voor een tweede duel tegen Derby. Morgen en overmorgen staan er nog vijftien duels op het programma in de FA Cup.