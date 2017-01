Ruben arriveert met 'nummer 1': "Boeckx is een complete keeper"

Foto: © photonews

Ruben Andrade Martinez zette zich vrijdag voor de pers. De Spanjaard kwam binnengewandeld met het nummer 1 op zijn trainingsoutfit: "Ik ga ervoor werken, maar daar moet je niet te veel achter zoeken", verklaarde hij.

Nadat Roef vertrok, was het nummer 1 vrij. "In Spanje kan je als doelman maar kiezen tussen drie nummers: 1, 13 en 25. Hier kan je blijkbaar alles nemen. Maar de 1 was vrij, dus ging ik niet met de traditie breken", lachte de 32-jarige nieuwe goalie. "Maar natuurlijk ga ik hard werken om het te worden. Maar ik zag Frank Boeckx tegen Westerlo aan het werk en het is een complete doelman. Het zal werken worden."

"Waarom ik Anderlecht koos? Ze hebben een grote geschiedenis en spelen altijd Europees. Er waren andere opties, maar toen Anderlecht kwam, moest ik niet twijfelen. Ik zat bij Deportivo in een vrij uitzichtloze positie. Ik had de belofte gekregen dat ik in de Beker mocht spelen, maar toen we daarin uitgeschakeld waren, werd het een moeilijke zaak. De concurrentiestrijd met Lux en Tyton was héél moeilijk."

Ik praat wel graag met de verdediging

In zijn carrière speelde Ruben wel al met de allergrootsten: Ronaldinho, Deco, Eto'o, Messi... "Allemaal spelers van wereldklasse, maar Messi stak er toch nog bovenuit. Victor Valdez is ook een goeie vriend. Ik kon hem nog niet bellen, want hij verandert om de haverklap van telefoonnummer. Maar ik ga hem wel vragen over België."

En dan over zijn kwaliteiten, want er werd gezegd dat ook hij vrij timide is. "Nee, ik praat graag met de verdediging en ik help hen. In welke taal ik dat ga doen? Ik spreek wat Engels en ik ben van plan om lessen te volgen."