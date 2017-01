Uitbreiding in de staf van tegenstander Flames

De Belgian Red Flames werken in alle rust toe naar het EK 2017 in Nederland. Daar ontmoeten ze het thuisland, Noorwegen en Denemarken. Ook bij de tegenstanders valt er wel een en ander te vertellen.

Zo hebben ze bij Nederland een gevoelige versterking gedaan van hun staf. Sarina Wiegman werd onlangs van assistent gepromoveerd tot hoofdcoach, terwijl Foppe De Haan haar zou bijstaan als raadgever.

Nu komt daar ook Arjan Veurink bij. Hij heeft een verleden bij de vrouwen van Twente en won met dat team meerdere titels. Nu moet hij Oranje aan een Europese titel in eigen land proberen helpen.

"Hij is zeer ervaren en op die manier een geweldige toevoeging van onze technische staf", is ook bondscoach Wiegman erg te spreken over de vernieuwing binnen de staf.