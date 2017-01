Veel minder dan 20 miljoen: Genk vangt dit bedrag voor Bailey, die verrassend genoeg het seizoen kan uitdoen in... België

Foto: © photonews

Zoals we u gisteren (donderdag, nvdr.) al konden meldden is de kogel door de kerk: Leon Bailey ruilt KRC Genk binnenkort in voor de Bundesliga. Bayer Leverkusen bereikte een akkoord met de Limburgers en zal de winger overnemen. Maar... Er is een 'maar'.

Volgens Het Laatste Nieuws bestaat de kans dat Bailey het seizoen uitdoet in… België. Bailey trekt vandaag (vrijdag, nvdr.) naar Leverkusen om er zijn medische testen af te leggen. Brengen die niets verdachts aan het licht, kan hij er een contract van vier seizoenen ondertekenen.

Op dit moment ligt er wel nog een scenario op tafel waarbij de overgang nu al wordt gefinaliseerd, maar Bailey wel het seizoen zou uitdoen bij Genk. Die beslissing ligt bij Bailey zelf, maar volgens de krant staat ook Bayer Leverkusen daar niet weigerachtig over.

12 miljoen euro

Over naar de financiële kant van de zaak. Genk zou een initiële transfersom van 12 miljoen euro ontvangen. Door middel van bonussen en een percentage op de doorverkoop kan daar nog wat geld bijkomen.