Mannen Club Brugge wensen vrouwen succes tegen Standard in leuke video

Foto: © Sevil Oktem

De vrouwen van Club Brugge spelen zaterdag in de Beker van België voor vrouwen in hun kwartfinale tegen grootmacht Standard. De mannen van blauw-zwart doen alvast hun duit in het zakje.

De mannen van Club Brugge hebben namelijk in een filmpje hun wensen overgemaakt aan de vrouwen om hen veel succes te wensen tegen Standard.

Quasi de hele selectie van blauw-zwart gaf meteen gewillig zijn wensen. Zaterdagavond speelt blauw-zwart namelijk op bezoek bij Standard op de Académie Dreyfus een belangrijke wedstrijd in de kwartfinales van de Beker.

"Het doet deugd om die steun te krijgen van de mannen", klinkt het bij Anne-Lore Scherrens. "Het is een van de manieren waarop de afstand tussen mannenteam en vrouwenteam wat kleiner wordt. We hebben ook een aantal die hard-fans die ons overal volgen en veel energie in ons steken. Dat doet heel veel deugd."

