Meeuws denkt na (vervelende) passage bij Lommel nog niet aan pensioen: "Ik zal bekijken of het de moeite is"

Na een korte passage bij Lommel United zit Walter Meeuws (65) alweer een tijdje zonder club. De ervaren oefenmeester wil ondanks enkele vervelende weken bij Lommel nog niet over een definitief pensioen spreken. Hij kijkt nog even de kat uit de boom.

Na amper een maand scheidden de wegen tussen Lommel United en Walter Meeuws alweer in november. Een ontslag waar Meeuws bij Voetbalkrant.com nog even op terugkomt. “Ik wilde gewoon rechtuit zijn. Ervoor zorgen dat de zaken klaar en duidelijk waren. Na twee weken heb ik gezegd dat de spelerskern voor aanvang van het seizoen slecht was samengesteld. Dat men de 1B-reeks bij Lommel had onderschat.”

"Twee dagen na dat gesprek kreeg ik te horen dat er geen klik tussen mezelf en de groep was. Tja..." - Walter Meeuws

“De persoon in kwestie die de kern had samengesteld, ervoer dat evenwel als een aanval op zijn werk. Twee dagen na dat gesprek kreeg ik plots te horen dat er geen klik tussen mezelf enerzijds en de spelers anderzijds was. Tja…”

"Versterking had er vorige zomer al moeten zijn" - Walter Meeuws

“Voor mij was het overigens heel duidelijk. Vorig jaar pakte Lommel 14 op 48 tegen ploeg uit de top acht en pakte het 36 op 48 tegen ploegen die niet tot de top acht behoorden. Dat betekent dat je ploeg op zich niet sterk genoeg is om het een seizoen later uitsluitend tegen die betere ploegen op te nemen.”

“Lommel had vorige zomer al nood aan versterking, maar die is er niet gekomen. Ik heb na twee weken aangegeven dat er in januari twee centrale verdedigers én een verdedigende middenvelder moesten gehaald worden. Met Corstjens is er ondertussen al een centrale verdediger extra. Maar nogmaals: die had er in de zomer al moeten zijn.”

Pensioen?

Aan een definitief pensioen denkt Meeuws nog niet. “Momenteel heb ik geen aanbieding op zak. Ik zal wel zien of er nog iets op me afkomt. Als er een ploeg contact met me opneemt, dan zal ik die job overwegen en serieus bekijken of het de moeite is.”