Tielemans blikt vooruit op het thema 'Trebel' in Anderlecht-Standard: "Hij wil bewijzen dat hij de juiste keuze maakte"

Foto: © photonews

RSC Anderlecht krijgt zondag Standard over de vloer voor dé clash van speeldag 24. De Rouches openden 2017 met een zwakke 1 op 6, paars-wit kan de PO1-droom van zijn grote rivaal helemaal kelderen.

"We kunnen Standard inderdaad nog wat verder van de top 6 wegduwen, maar daar zijn we niet mee bezig", vertelde Youri Tielemans vrijdag op de wekelijkse persbabbel van Anderlecht. "We willen zelf zoveel mogelijk punten pakken."

"Tegen Westerlo zaten we misschien onbewust met ons hoofd al bij de match van zondag, die héél belangrijk is voor de club. De periodes waarin we wegzakken, moeten we leren vermijden."

Taakverdeling in het centrum

In het Astridpark zullen natuurlijk alle ogen gericht zijn op Adrien Trebel, die pas de beruchte oversteek maakte. "Die transfer zal wel meespelen, maar ik vermoed in positieve zin. Adrien zal willen bewijzen dat hij de juiste keuze maakte."

"Met hem erbij kan ik hoger spelen en kan ook Leander (Dendoncker, red.) vaker infiltreren. We verdelen de taken onder ons drie bijzonder goed", aldus Tielemans.