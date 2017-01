Zes coacheswissels in eerste klasse: wat bracht dat op?

Foto: © photonews

Er zijn dit seizoen al zes clubs die een andere trainer hebben aangesteld. Maar bij wie was die verandering een succes. Wij gingen even na welke coaches hoeveel percent van de punten namen en vergeleken dat met hun voorgangers.

Moeskroen

Moeskroen besloot op 5 december de samenwerking met Glen De Boeck stop te zetten. Een dag later stond ouwe getrouwe Mircea Rednic al op Le Canonnier. Maar veel beter brengt hij het er niet vanaf.

De Boeck: 11 op 51 = 21,5%

Rednic: 4 op 18 = 22%

Lokeren

Roger Lambrecht had lang geduld met zijn vriend Georges Leekens, maar trop was te veel. Hij verving hem na zes matchen door ex-speler Runar Kristinsson en dat leverde wel op. In ieder geval zijn ze uit de degradatiezone.

Leekens: 8 op 33 = 24%

Kristinsson: 15 op 36 = 45%

Westerlo

Met de kern die Mathijssen voor handen heeft, kunnen we concluderen dat hij schitterend werk heeft afgeleverd. Een derde van de punten halen was immers Bob Peeters niet gegeven.

Peeters: 1 op 18 = 5,5 %

Mathijssen: 17 op 51 = 33 procent

Waasland-Beveren

Tussen Vreven en Janevski nam assistent Bart Wilmssen de boel even over. Met een zege tegen Anderlecht deed hij het alvast niet slecht. Waasland-Beveren heeft ook nog een match tegen Genk te goed. Janevski doet het alvast niet beter dan zijn voorganger tot nu toe.

Vreven: 10 op 36 = 27,8%

Janevski: 6 op 27 = 22,2 %

Standard

Opmerkelijk: Jankovic haalt zowel bij Standard als bij KV Mechelen exact hetzelfde percentage van de punten. Ferrera doet het dan weer beter bij Malinwa dan bij Standard

Ferrera: 6 op 15 = 40%

Jankovic: 29 op 54 = 53 %

KV Mechelen

Bij KV Mechelen is het zowat in evenwicht. Ferrera en Jankovic zetten ongeveer dezelfde resultaten neer.

Jankovic: 8 op 15= 53%

Ferrera: 27 op 57= 47%

PS: Albert Stuivenberg gaan we nog niet vergelijken met Peter Maes na twee matchen...