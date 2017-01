Wereldster maakt zich zorgen: "Heeft de geschiedenis ons dan niks geleerd?"

Foto: © photonews

Alex Morgan komt dezer dagen uit voor het Franse Lyon, maar ze volgt het nieuws in haar eigen land natuurlijk ook nog steeds op de voet. En ze maakt zich daarbij ernstige zorgen.

Niet in het minst omdat Donald Trump als nieuwe president al flink wat maatregelen heeft genomen waar Morgan niet kan mee lachen. Los van het vrouwonvriendelijke karakter dat Trump met zich meedraagt, is er ook nog het recente verbod voor mensen van bepaalde landen om de USA in te komen.

En die 'Muslim Ban' kan er niet in bij vele mensen. En zo ook niet bij Alex Morgan, die zich ernstige zorgen maakt. "Heeft de geschiedenis ons dan niets geleerd", laat ze weten via de sociale media. Een duidelijke boodschap, nadat eerder Hope Solo al opdook op een protestmars tegen de Amerikaanse president.

I am in shock and disbelief over #MuslimBan. Has history not taught us anything???