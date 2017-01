Bij Standard denken ze dat de match tegen Anderlecht - ondanks vormdip - op juiste moment komt

Hoe groot het verschil in de stand ook is, de wedstrijd tussen Anderlecht en Standard blijft er één die met alle overgave gespeeld zal worden door beide partijen. Alexander Scholz, verdediger bij Standard, meent zelfs dat de wedstrijd op het juiste moment komt.

Ondanks de moeilijke week die Standard achter de rug heeft met het verlies tegen Club in eigen huis en het gelijkspel tegen Eupen, is Scholz ervan overtuigd dat Anderlecht een heel ander gegeven is. "Een match tegen Anderlecht is altijd een wedstrijd op zich. Net daarom komt die nu op een goed moment", aldus de Deen in Het Nieuwsblad.

"We zitten inderdaad al vijf duels zonder zege en moeten snel iets tonen. Zondag draait het allemaal rond emotie, kracht en historiek, maar uiteindelijk zijn er ook maar gewoon drie punten te verdienen. Voor onze fans is het een erg belangrijk duel en we zullen er alles aan doen om het tij zo snel mogelijk te doen keren."