Staat Antwerp voor een beladen duel richting zijn 12 op 12? "Dan durven de potjes wel eens overkoken"

Foto: © Dirk Pieters

Tubeke krijgt komende zondag Antwerp over de vloer op speeldag 10 van de tweede periode. De Waals-Brabanders willen de zegereeks van de Great Old stoppen, net als hun reputatie over het viriele spel.

Tubeke slikte dit seizoen al het meeste gele en rode kaarten van alle teams uit 1B. (Dat leest u HIER) De club uit de Proximus League wordt zelfs een beenhouwersploeg genoemd, maar dat wil Clement Fabre relativeren.

"De mensen vergroten het ook wat uit. We kunnen echt wel mooi voetbal brengen, zonder er hard in te gaan. Ik denk dat we die naam vooral hebben omdat we meestal op een foute manier reageren op foute beslissingen tegen ons (een afgekeurde goal, een penalty niet gekregen, etc.)."

Antwerp compleetste team

"Dan durven de potjes al eens snel overkoken. We beseffen dat we hieruit moeten leren en dat we niet zo moeten reageren. Dit speelt alleen in ons nadeel."

Over de partij tegen Antwerp is Fabre duidelijk. "Het zal niet gemakkelijk worden. Voor mij persoonlijk is Antwerp het sterkste team. Lierse is goed, maar Antwerp heeft een compleet team. Het is een uitdaging om tegen hen te spelen."