De Witte keert terug en is matchwinnaar: "Dit is fantastisch!"

De terugkeer van Seth De Witte is een sprookje geworden. De verdediger bezorgde KV Mechelen de drie punten met een goal in de voorlaatste minuut.

Bij Genk kregen ze de bal niet weg na een vrije trap, De Witte profiteerde en scoorde. "Ik heb niet getwijfeld en zo snel mogelijk op doel getrapt. Dat is een fantastisch gevoel," vertelde hij.

"Ik ben 12 weken out geweest, het was frustrerend. De ploegmaats waren heel begaan met mij en hebben mij gesteund toen ik geblesseerd was. Dat ik nu het winnende doelpunt kon scoren, is een leuk extraatje."

"Wij stonden organisatorisch goed, we hebben weinig weggegeven en we hebben een fantastische mentaliteit getoond. Alle spelers hebben het goed gedaan en mijn goal is leuk, maar de verdienste van de ganse groep."