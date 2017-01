Hazard verklaart hoe hij in het leven staat: "De fans namen me dat niet in dank af, maar dat is Eden"

Eden Hazard speelt dit weekend zijn 500ste officiële match, net de helft van Timmy Simons dus. Maar Eden is nog maar 26 en heeft nog heel wat matchen voor zich. Ook met de Rode Duivels. Nog één keer sprak hij over die uitschakeling op het EK tegen Wales. "Mensen namen me dat niet in dank af."

Tegen Wales, nadat hij demonstreerde tegen Hongarije, liep het fout. "Wales was zo één van die momenten. We startten de wedstrijd goed, hadden vaak de bal, maar de waarheid was dat we nooit een antwoord vonden op de spelwijze van Wales", vertelt hij in HLN. "Kleine fouten braken ons zuur op. Maar ook dat is voetbal."

Hazard is niet de man die blijft hangen. De kapitein van de Rode Duivels kan zoiets plaatsen en doorgaan. Vrij snel zelfs al... "Na de match zei ik dat 'er ergere zaken in het leven waren'. Niet iedereen nam me die uitspraak in dank af. Fans zullen zoiets nooit begrijpen. Snap ik ook. Voor hen telt enkel de winst, maar ik zit zo niet in mekaar."

"Ik stap snel over ontgoochelingen heen. Sta er zelden bij stil. We wonnen gisteren, we verliezen vandaag, we winnen morgen. Dat is Eden. Het is niet omdat ik me er niets van aantrek of ik niet gemotiveerd ben. Het is gewoon de manier waarop ik in het leven sta."