Egem speelt op de verrassing tegen Gent: "Tonen dat we die kwartfinale waard zijn"

Op papier is Egem een vogel voor de kat deze namiddag in de bekerwedstrijd tegen AA Gent. Maar in bekervoetbal is en blijft alles mogelijk. En dus weet je maar nooit.

Voor Tina Degruyter kan het een nieuw moment zijn om te schittren. De keepster is de laatste maanden goed bezig en krijgt tegen de Gent Ladies mogelijk het nodige werk voor de kiezen. "Makkelijk wordt het zeker niet, maar de laatste tijd loopt het inderdaad vrij goed", geeft ze aan in gesprek met Vrouwenvoetbalkrant.

"Dat we het jaar 2017 konden inzetten met een mooie overwinning heeft deugd gedaan aan het vertrouwen. Daarop willen we verder bouwen tegen Gent, al beseffen we ook dat we de absolute underdog zijn. Maar we willen tonen dat we de kwartfinales in de Beker waard zijn en een goed resultaat kan ook een boost geven richting competitie."

We moeten realistisch blijven, maar ...

Voor Degruyter is de match tegen Gent best speciaal: "Ik ben fan van Cercle Brugge en dat leeft dan wel niet zo hard als voor een fan van Club Brugge, maar toch ... En ik speelde ook nog bij Sinaai, dan kom je Gent ook al eens tegen. Als ploeg hangen we goed samen en dat willen w eook laten zien", aldus de keepster die pas in november onder de lat kwam bij Egem.

Dromen van een stunt? "We moeten realistisch blijven, maar misschien onderschatten ze ons wel een beetje. Ik hoop dat ik me kan tonen in positieve zin en dan zien we wel waar het schip strandt. Het is een unieke kans voor ons om ons goed gevoel te onderhouden en nog te versterken."