Hugo Broos over ex-Rode Duivel: "Had hij zijn job ernstig genomen, had hij bij Chelsea of Arsenal gezeten"

Hugo Broos focust zich momenteel volledig op de Afrika Cup, waar hij met Kameroen nog volop voor de prijzen meestrijdt. In volle voorbereiding op het toernooi vernam Broos ook dat zijn ex-speler Anthony Vanden Borre het voor bekeken hield als prof.

Broos liet Vanden Borre destijds bij Anderlecht debuteren. De jonge gast die toen overliep van het talent, slaagde er nooit of te nimmer in om zijn potentieel waar te maken. “Zonde toch, maar het kopje moet nu eenmaal meewillen”, zegt Broos in Fan.

“Had hij zijn job ernstig genomen, dan was hij even ver gekomen als Kompany en had hij bij pakweg Chelsea of Arsenal gezeten. Daar leek hij zich simpelweg zelf niet van bewust.”