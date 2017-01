Igor Vetokele in geen tijd de grote held bij STVV: "Die twee goals zijn geweldige bonus"

Foto: © photonews

Igor Vetokele ontpopt zich in geen tijd tot dé killer waar de Truiense fans al zo lang naar verlangden. De West-Vlaming die een jaar niet scoorde op competitieniveau, deed nu drie keer in één week tijd de touwen trillen.

Na zijn goal woensdag tegen KV Mechelen trof Vetokele nu twee keer raak tegen KV Oostende. "Een geweldige bonus voor mij persoonlijk, maar het allerbelangrijkste zijn de drie punten. In Zulte Waregem liep het niet zoals ik had gehoopt. Ik ben blij dat ik hier mijn kans krijg."

Vetokele werd deze keer niet geflankeerd door Yohan Boli, wél door Wolke Janssens. "Het is een jonge speler met veel kwaliteiten. Hij pikt de zaken énorm goed op", sprak de nieuwkomer mooie woorden.

We voelen elkaar énorm goed aan, dat belooft voor de toekomst - Vetokele over Peeters

Tot slot wilde Vetokele ook nog assistkoning Stef Peeters in zijn reactie betrekken. "We voelen elkaar in de eerste matchen al bijzonder goed aan. Hij weet precies hoe ik loop. Dat belooft voor de toekomst."