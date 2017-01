Mathijssen tevreden met draw op de Freethiel: "Dit kan wel eens een heel belangrijk punt zijn"

De wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Westerlo eindigde op een scoreloos gelijkspel, een uitslag waar beide ploegen weinig mee opschieten. Jacky Mathijssen kon achteraf zeker leven met dat punt.

"Ik denk wel dat dit een juiste uitslag is", opende Jacky Mathijssen de persconferentie. "Dit waren twee ploegen die hun derde wedstrijd in een week speelden. Aan hun kant waren er ook jongens die wellicht minder fris waren. Dat hebben we de ganse wedstrijd gezien."

Extra aanvaller

Mathijssen greep in bij de rust en bracht met Strandberg een extra aanvaller in de plaats van Henkens. "Het betere voetbal kwam van hen. Vandaar mijn keuze om met twee spitsen te gaan spelen. Zo wouden we meer drukken en gevaarlijker zijn. Maar al bij al wij zijn tevreden."

"Het is één punt, natuurlijk hoop je op meer. Maar wat de score ook wordt morgen, we houden Moeskroen (dat tegen Eupen speelt, nvdr) achter ons. We blijven ook voeling houden met Waasland-Beveren en Eupen. Dit kan wel eens een heel belangrijk punt zijn", besluit Mathijssen.