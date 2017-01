Remacle verschalkt Bossut opnieuw: "Hij heeft een goede traptechniek, maar was het wel vrije trap?"

Zulte Waregem verloor bij Charleroi, met dank aan een dubieuze vrije trap in minuut 85. Daarbij krulde Jordan Remacle enig mooi voorbij de muur. Maar stond die wel goed opgesteld?

Jordan Remacle toonde zich achteraf bijzonder gelukkig met zijn doelpunt: "Dit is de beloning voor weken van hard werken", klonk het bij de winger van Charleroi. "Mijn doelpunt? Ik heb er zo nog al gescoord. Ook tegen Bossut een keertje, met OH Leuven."

"Daar kan ik me niets van herinneren", repliceerde de goalie van Essevee even later. "Ik ben om te beginnen al niet zeker of het wel een vrije trap was. En dan ja: volgens mij stond mijn muur goed, maar ik ga het nog eens herbekijken."

Bossut geeft wel toe dat hij verrast was. "Hij heeft een goede traptechniek, zoveel is zeker. Ik had een beetje een voorzet verwacht, maar hij draait hem ook gewoon mooi rond de muur."

Overigens: de woorden van Remacle zijn terecht. Op deze beelden van 6 augustus 2011 kan je wel degelijk zien (rond 4.45 in het filmpje) dat Remacle al eens soortgelijk scoorde tegen Bossut.