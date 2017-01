Nog steeds geen spoor van topschutter Oostende, nieuwkomer wel meteen in selectie

Foto: © photonews

Oostende trekt dit weekend richting Sint-Truiden zonder zijn topschutter. Knowledge Musona is immers nog steeds in geen velden of wegen te bekennen.

De Zimbabwaan zat dan wel op de Afrika Cup, maar zijn land werd maandag al uitgeschakeld. Oostende had verwacht dat hij zo snel mogelijk naar België zou terugreizen, maar intussen zagen ze hem nog steeds niet opduiken.

Musona zou met problemen met zijn papieren sukkelen, maar Oostende vindt dat die nu wel al opgelost hadden mogen zijn. Nieuwkomer Özkan zit wel meteen in de selectie. Didier Ovono kreeg toestemming om in Gabon te blijven na het overlijden van zijn vader. En Siani speelt nog mee op de Afrika Cup met Kameroen.