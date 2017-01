Persoons beleefde frustrerende avond met Lokeren: "Zelfs zonder vertrouwen trap je die binnen"

Foto: © photonews

Sporting Lokeren liep zaterdagavond tegen een zure nederlaag op bezoek bij KV Kortrijk. De Waaslanders hadden immers de beste kansen, maar de afwerking liet te wensen over.

"We geven niets weg, zelfs die doelpunten zijn geen kansen", aldus Persoons na de match. "Voor die afwerking van Chevalier kan je alleen maar respect hebben, dat is heel knap gedaan. De eerste keer zat de bal onder zijn lichaam, om die dan nog kracht en curve mee te geven."

"En die tweede, dat was een doelpunt als dat van Patosi tegen Standard van enkele jaren terug. Langs de andere kant is dat heel zuur voor ons. We hadden opnieuw heel wat kansen waar we wat scherpte misten."

Ik wil die kansen van vandaag en de match tegen Gent niet na elkaar terugzien -Koen Persoons

"Zo kwam er twee keer een bal gewoon voor de doelmond." Hupperts en Ansah misten. "Als iemand daar tegenloopt, is het doelpunt. Ze moesten er gewoon wat meer in geloven, aan vertrouwen lag dat niet. Zelfs zonder vertrouwen trap je die binnen."

Uiteindelijk was het voetbal van Lokeren dus niet slecht. "We mogen zeker niet ontevreden zijn met wat we hier laten zien hebben. Maar ik wil die kansen van vandaag en tegen Gent niet allemaal op een rij zien." Tegen Gent was het dan nog tegen een doelman op topniveau. Dat had Kortrijk zaterdagavond niet.