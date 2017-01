KV Mechelen en Genk vechten om PO1: "Dit is een zespuntenmatch!"

Foto: © photonews

KV Mechelen en Genk kruisen straks de degens. De inzet is bijzonder groot: play-off 1. De Maneblussers tellen immers nog slechts één puntje meer dan Genk.

De strijd om een plek in de top zes is razendspannend en met KV Mechelen en KRC Genk staan straks twee clubs tegenover elkaar voor wie elk puntenverlies fataal kan zijn. Genk is de ploeg die in de flow zit, de Mechelaars kenden geen te beste herneming na de winterbreak.

"Dit is een zespuntenmatch", zegt Siebe Schrijvers onomwonden aan onze redactie. "Het wordt niet makkelijk want Mechelen heeft een goede ploeg. Als wij deze match kunnen winnen, zijn we op de goede weg."

Bij KV Mechelen moet coach Ferrera Cocalic en Vitas missen wegens schorsing, Schouterden is geblesseerd. Bij Genk zijn Karelis en Bizot out, waardoor Nordin Jackers mag plaatsnemen onder de lat.

