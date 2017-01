KV Oostende voelt de PO1-stress nu echt na 3 op 12, Vetokele bloeit bij STVV weer helemaal open

Foto: © photonews

STVV heeft een onherkenbaar zwak KV Oostende met 3-0-cijfers teruggestuurd naar de kust. De Truienaars, waar Igor Vetokele weer helemaal ontluikt, domineerden van begin tot einde. En dus moeten de Kustboys na een schamele 3 op 12 herbronnen om hun PO1-stek te behouden.

Het overlijden van Stephanie De Buysser, de echtgenote van Thomas Buffel, zinderde ook op Stayen nog na. De Truiense spionkop Geel-Blauw hing een prachtig spandoek op om zijn steun te betuigen aan de Genkse aanvoerder. (Lees er HIER meer over)

Drie keer Peeters - Mechele

De partij kwam gestaag op gang. Pas richting het kwartier schrikten we een eerste keer op toen Wolke Janssens de dwarsligger trof. De knal op het doelhout bleek een Truiense waarschuwing voor tal van kansen.

Op het halfuur hing de 1-0 tegen de touwen. Brandon Mechele buffelde een corner van Stef Peeters in doel. De eerste treffer voor de Club Brugge-huurling, assist nummer acht voor de assistkoning van de Haspengouwers. De twee zouden elkaar nóg twee maal vinden in de eerste periode. De ene keer riep ref Jonathan Lardot de aanval een halt toe, de andere keer redde William Dutoit miraculeus.

Bossaerts ontsnapt

De Kustboys stelden daar weinig tegenover. Andil Jali zonderde op knappe wijze Kevin Vandendriessche af. Landry Dimata kwam een voet te kort om de touwen te doen trillen. Neen, de vernieuwde aanvalslinie in vergelijking met de nederlaag tegen Charleroi gaf niet thuis.

Ook achterin wisten de jongens van de kust de Kanaries niet in te tomen. Mathias Bossaerts verslikte zich al vroeg in de tweede helft in de doorgebroken Igor Vetokele. Lardot was in een milde bui en gaf slechts geel.

3 goals voor Vetokele

Toch zou de aanvaller toeslaan tegen zijn ex-club. Een vrije trap van Peeters richtte voor de zoveelste keer gevaar aan. Janssens legde breed, Vetokele kopte binnen. KVO moest nu alle zeilen bijzetten om een 3 op 12 te vermijden. Franck Berrier had de aansluitingstreffer aan de voet, maar zag zijn poging via de vingertoppen van Lucas Pirard op de lat belanden.

Niet veel later was de match beslist. Vetokele lobde prima zijn tweede van de avond, zijn derde van deze week, over Dutoit. De terugkeer van de goalie eindige zo in mineur. KV Oostende moet nu Charleroi voor zich dulden in de stand en ziet ook de concurrentie naderen.