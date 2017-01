Karaktermoord en (de) Butler heeft het gedaan: 'Knoop rond Bailey definitief doorgehakt'

Foto: © photonews

De transfer van Leon Bailey was hét item op de transfermarkt de laatste week. De deal is nu zo goed als beklonken en slecht nieuws is er vooral voor de fans van Racing Genk. Die leefden nog even op hoop, maar komen van een kale reis terug. Met dank aan ...

Er bestond nog een kans dat Bailey het seizoen gewoon zou volmaken bij Racing Genk, een deal die zowel voor de Limburgers als voor Bayer Leverkusen op zich een goede zaak zou zijn geweest.

Maar: Craig Butler - papa van Kyle Butler en stiefvader van Bailey - stelde daartoe zijn veto. Hij wilde door de - naar zijn zeggen volgens Het Belang van Limburg - niet nagekomen beloftes van Genk niet dat zijn poulain nog in het shirt van de Smurfen zou uitkomen.

En dus heeft hij hoog spel gespeeld bij Leverkusen. Hij flirtte zelfs even met een uitleenbeurt richting Oostende, omdat ze daar - nog steeds volgens zijn eigen zeggen - Butler wél zouden willen opnemen in de A-kern en kansen geven.

De medische testen van Bailey zijn in ieder geval gunstig verlopen. Hij zal dus eerstdaags een contract tekenen bij Bayer Leverkusen én daar meer dan waarschijnlijk 'gewoon' blijven. Pech voor de fans van Genk, die hun goudhaantje definitief kwijt zijn. Dimitri De Condé zal meer dan waarschijnlijk nog op zoek gaan naar een vervanger - voor het meteen vertrekken van Bailey krijgt het nog een serieuze meerprijs op de transfersom.